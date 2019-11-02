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بالفيديو.. بن عثمان يكشف أسباب استقالته ودوغة يرد

تم النشر منذُ 28 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أكد رئيس مؤسسة كوليام للأبحاث نعمان بن عثمان أنه تنحى عن قناة ليبيا الأحرار فعطاء الفرصة من وصفهم “بالمزايدين”.

وقال بن عثمان في تسجيل مصور مشترك مع مدير قناة ليبيا الأحرار سليمان دوغة إن القناة تواصل العمل وأن علاقته بدوغة تمتد من 20 سنة لكنه ابتعد لإعطاء الفرصة “للمزايدين ليقدموا البديل”.

وتحدث بن عثمان عن الاشتباكات في طرابلس قائلا إنهم مستمرون في المعركة حتى القضاء على قائد الجيش خليفة حفتر.

ووجه بن عثمان التحية”لأمهات الثوار وزوجاتهم وأبناءهم وعائلاتهم ومدنهم الصامدة” متوعدا قوات الجيش وأنصار النظام السابق بالقضاء عليهم حسب تعبيره.

من جانبه أكد دوغة أن بن عثمان سوف يعود للعمل في القناة بعد فترة وصفها بأنها “استراحة مقاتل.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • شر البلية ما يضحك اثنان من الخونة للوطن باعوا انفسهم لقطرائيل من اجل حفنة دولارات ويتصور الاغبياء انه بامكان شوية صراصير من اخوانهم ان ينتصروا على جيش وطنى يستقوى بالشعب الليبى العظيم هل يستطيعوا ان يقضوا على ستة مليون حفتر هم واهمون فمن سحق اخوانهم فى درنة وبنغازى والهلال النفطى والجنوب ومناطق شاسعة فى المنطقة الغربية ويتقدم كل يوم حسب خطة مدروسة اما امهات القتلى من المليشيات فكلاب النار حرم منهم اهلهم دنيا واخرة فان دخل اهلهم الجنة فابناؤهم فى النار حرموا منهم وان دخلوا النار فلن يقابلوا ابناؤهم مثل اهل الجنة من شهداء الجيش الوطنى المدافع عن الحق وعن كرامة الشعب الليبى ضد خوارج العصر شر خلق الله الذين امر رسول الله بقتلهم وان من يفعل ذلك له اجر عظيم يوم القيامة وان من يقتل على يديهم يدخل الجنة عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: “سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي اخْتِلَافٌ وَفُرْقَةٌ قَوْمٌ يُحْسِنُونَ الْقِيلَ وَيُسِيئُونَ الْفِعْلَ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنْ الدِّينِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنْ الرَّمِيَّةِ لَا يَرْجِعُونَ حَتَّى يَرْتَدَّ عَلَى فُوقِهِ هُمْ شَرُّ الْخَلْقِ وَالْخَلِيقَةِ طُوبَى لِمَنْ قَتَلَهُمْ وَقَتَلُوهُ يَدْعُونَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ وَلَيْسُوا مِنْهُ فِي شَيْءٍ مَنْ قَاتَلَهُمْ كَانَ أَوْلَى بِاللَّهِ مِنْهُمْ”

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  • ابولهب وابوجهل يجتمعان معا على الشر يحرضون على سفك دماء الليبيين ويقبضوا الثمن من قطرائيل
    الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُم مِّن بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِالْمُنكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ ۚ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ ۗ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (67)

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