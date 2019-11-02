بالفيديو.. بن عثمان يكشف أسباب استقالته ودوغة يرد

أكد رئيس مؤسسة كوليام للأبحاث نعمان بن عثمان أنه تنحى عن قناة ليبيا الأحرار فعطاء الفرصة من وصفهم “بالمزايدين”.

وقال بن عثمان في تسجيل مصور مشترك مع مدير قناة ليبيا الأحرار سليمان دوغة إن القناة تواصل العمل وأن علاقته بدوغة تمتد من 20 سنة لكنه ابتعد لإعطاء الفرصة “للمزايدين ليقدموا البديل”.

وتحدث بن عثمان عن الاشتباكات في طرابلس قائلا إنهم مستمرون في المعركة حتى القضاء على قائد الجيش خليفة حفتر.

ووجه بن عثمان التحية”لأمهات الثوار وزوجاتهم وأبناءهم وعائلاتهم ومدنهم الصامدة” متوعدا قوات الجيش وأنصار النظام السابق بالقضاء عليهم حسب تعبيره.

من جانبه أكد دوغة أن بن عثمان سوف يعود للعمل في القناة بعد فترة وصفها بأنها “استراحة مقاتل.

تحية لأمهات الثوار و زوجاتهم و أبناءهم و عائلاتهم و مدنهم الصامدة ..

والله يا حلاوتا و يا قرامطة و المدرسة يخدمها طلابه ، وراكم وراكم حتى القضاء عليكم و تطهير ليبيا من مؤتمراتكم و رجسكم و تخلفكم ، و تذكروا تاريخ اليوم.

الله أكبر و منصورين بعون الله pic.twitter.com/eyZ4uI60kE — noman benotman (@nbenotman) November 1, 2019

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