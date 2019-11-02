عقيلة وحفتر يبحثان مستجدات الوضع في ليبيا سياسيًا وعسكريًا

أخبار ليبيا24

بحث رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح اليوم السبت مع القائد العام للجيش الوطني، المشير خليفة حفتر، آخر التطورات السياسية والعسكرية المتعلقة بليبيا محليًا ودوليًا.

وقال مكتب إعلام القيادة العامة للجيش إن القائد العام المُشير خليفة حفتر التقى برئيس مجلس النواب المُستشار عقيلة صالح في مقر القيادة العامة بالرجمة.

وأضاف المكتب، أن الرجلين تباحثا آخر التطورات السياسية والعسكرية على الصعيدين المحلي والدولي.

وهذا ثاني لقاء بين عقيلة وحفتر في غضون شهر، حيث سبق أن أجرى عقيلة زيارة لمقر القيادة العامة في الرجمة يوم 3 أكتوبر الماضي.

وتأتي هذه الزيارات في إطار التنسيق المُستمر بين القيادة العامة للجيش ومجلس النواب في القضايا السياسية والعسكرية الطارئة بالمشهد الليبي.

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