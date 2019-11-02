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“يونيسف” توزّع مساعدات لمئات الأسر في العامرية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف”، إنها وزّعت على ما يقرب من 350 أسرة في منطقة العامرية، مواد غذائية أساسية، ومواد غير غذائية، ومستلزمات نظافة.

وأضافت “يونيسف” في بيان، مساء السبت، أن تقديم هذه المساعدات جاء بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي التابع للمنظمة الدولية للهجرة في ليبيا، وصندوق الأمم المتحدة للسكان- ليبيا، وصندوق الأمم المتحدة للطفولة، ضمن الجهود الرامية لتلبية الاحتياجات الأساسية للأطفال ولأسرهم.

وكانت منظمة اليونيسف شددت في بيان سابق على ضرورة أن يشعر الأطفال بالأمان في منازلهم، ومدارسهم، ومجتمعاتهم حيث يعيشون، ووفقاً لاتفاقية حقوق الطفل في مادته السادسة، التي تعترف بها الدول، وتكفل له الحق في الحياة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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