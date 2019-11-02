شاهد.. الاعلام الحربي يستعرض مشاهد مصورة من محاور الأحياء البرية وكزيرما

استعرضت شعبة الإعلام الحربي، التابعة للجيش الوطني الليبي مشاهد مصورة لسيطرة القوات المسلحة على محاور القتال في الأحياء البرية وكزيرما.

وتعقيباً على الفيديو قالت شعبة الاعلام الحربي أن: “مشاهد مُصورة رصدها الإعلام الحربي من داخل محاور الأحياء البرية وكزيرما، بعد إبادة العدو الذي حاول اختراق إحدى نقاط الوحدات العسكرية بالقوات المُسلحة، أبطالنا يُسطّرون ملاحم الشرف والتضحية والفداء في سبيل تخليص الوطن وضمان حمايته واستقراره”.

مشاهد مُصورة رصدها الإعلام الحربي من داخل محاور الأحياء البرية وكزيرما مشاهد مُصورة رصدها الإعلام الحربي من داخل محاور الأحياء البرية وكزيرما بعد إبادة العدو الذي حاول إختراق إحدى نقاط الوحدات العسكرية بالقوات المُسلحة ..أبطالنا يُسطّرون ملاحم الشرف والتضحية والفداء في سبيل تخليص الوطن وضمان حمايته وإستقراره ؛ #لبيك_طرابلس..#الاعلام_الحربي Posted by ‎شعبة الاعلام الحربي‎ on Saturday, November 2, 2019

يشار إلى أن سلاح الجو التابع للجيش الوطني الليبي، قد شن ظهر السبت، غارات جوية على معسكر “الكشاف” بمنطقة غوط الرمان شرق تاجوراء استهدف من خلالها تمركزا لقوات الوفاق داخل المعسكر، كما شن غارات على كوبرى الزهراء، استهدف من خلالها أحد التمركزات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق بالقرب من الكوبري.

وتأتي الضربات الجوية ضمن سلسلة متواصلة من الغارات الجوية التي يدعم بها سلاح الجو قوات الجيش الوطني وتقدمها والحفاظ على نقاطها، عبر استهداف تمركزات وتجمعات قوات الوفاق والتمهيد للقوات البرية للتقدم في عمق العاصمة طرابلس والسيطرة على مواقع جديدة.

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