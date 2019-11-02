المصرف المركزي بالبيضاء يوضح حقيقة احتجاز شحنة أموال له في مالطا

كشف مصرف ليبيا المركزي في البيضاء حقيقة الأنباء الواردة والتي تداولتها الصحافة المالطية يوم الجمعة، بشأن احتجاز شحنة أموال له في مالطا، نافياً علاقته بها.

ونقلت قناة “ليبيا الحدث”، عن المصرف قوله “لا يوجد أي شحنة مالية لنا محتجزة في أي دولة، ورحلات نقل الأموال تتم مباشرة عبر خط جوي من موسكو إلى بنغازي بشكل منتظم، وفق الجداول الزمنية المحددة من المصرف المركزي”.

وأكد المصرف أن الوضع العام للسيولة النقدية ممتاز في ليبيا.

وكانت صحيفة “تايمز أوف مالطا”، نشرت في تقرير لها الجمعة أن حاويتين بحجم 56 مترا مكعبا صودرتا أواخر سبتمبر الماضي، وهما مليئتان بالعملة الليبية المخصصة للحكومة الليبية المؤقتة، منوهاً إلى أن العملة المصادرة مطبوعة في روسيا.

جدير بالذكر أن مصرف ليبيا المركزي الذي مقره في البيضاء لجأ إلى طباعة العملة في روسيا بعد إيقاف المصرف المركزي في طرابلس إرسال أي عملة إلى المناطق الخاضعة لنفوذ الحكومة المؤقتة.

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