اشتباكات عنيفة بالاسلحة الثقيلة في محور الخلاطات والخلة – فيديو

اكد شهود عيان اندلاع اشتباكات عنيفة بالاسلحة الثقيلة والمتوسطة في محور الخلاطات جنوب العاصمة طرابلس.

وتدور في هذه الاثناء اشتباكات قوية بين قوات الجيش الوطني وقوات الوفاق بالقرب من سيمافرو البل بمنطقة الخلة جنوب العاصمة طرابلس.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلا مصورا للاشتباكات العنيفة في محور الخلاطات والتي تسمع فيها مختلف الاسلحة الثقيلة والمتوسطة وبدون توقف.

مباشر : اشتباكات شارع الخلاطات بالاسلحه الثقيله والمتوسطه Posted by ‎تك يحرق كل شي‎ on Saturday, November 2, 2019

وفي وقت سابق من ليل السبت شهدت سماء العاصمة طرابلس تحليقاً للطيران المسير فوق محاور القتال.

وأشار شهود عيان إلى أن سلاح الجو التابع للجيش الوطني شن غارات على تمركزات للوفاق بمنطقة عين زارة والتي شهدت هجوماً لقوات الوفاق على المحور.

يشار إلى أن سلاح الجو التابع للجيش الوطني الليبي، قد شن ظهر السبت، غارات جوية على معسكر “الكشاف” بمنطقة غوط الرمان شرق تاجوراء استهدف من خلالها تمركزا لقوات الوفاق داخل المعسكر، كما شن غارات على كوبرى الزهراء، استهدف من خلالها أحد التمركزات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق بالقرب من الكوبري.

ومنذ 4 أبريل/نيسان، تشهد ضواحي طرابلس معارك مسلحة إثر إطلاق الجيش الوطني عملية عسكرية للسيطرة على العاصمة وتحريرها من سيطرة المجموعات المسلحة والجماعات المتطرفة، حسب ما اعلن عنه.

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