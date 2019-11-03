آمر الكتيبة 128مشاة: الجيش سيحرر العاصمة بأي ثمن

أخبار ليبيا24

أكد آمر محور وادي الربيع، والكتيبة 128 مشاة الرائد حسن الزادمة، أن لديهم تعليمات صارمة بالدخول إلى العاصمة طرابلس بأي ثمن، ولكن ليس من أجل الانتقام أو من أجل السلطة أو الحكم.

وأضاف الزادمة، في تسجيل مرئي بثته يوم السبت الكتيبة 128 مشاة، أن الجيش تمكن من تحرير الجنوب الليبي من العصابات التشادية التي كانت تعيث فيه فساداً، وبتعليمات وتنظيم وتخطيط توجه إلى العاصمة طرابلس .

وقال، “اليوم نحن في طرابلس في وادي الربيع وفِي عين زارة وفي الأحياء البرية بالكامل وفي المطار الدولي والهيرة على مشارف العزيزية”، مشيرًا إلى أن التعزيزات العسكرية تصل تباعًا من القيادة العامة للجيش الوطني.

وشدد الزادمة، على أن الوحدات العسكرية بجنوب طرابلس هي جيش نظامي وليست ميليشيات. وقال، “نعمل وفق تكتيك عسكري منضبط بقيادة، وخسارة عسكري واحد بألف ميليشياوي، ولا يمكن خسارة جنودنا في تهور أو عدم تخطيط”.

وأوضح، أن الوحدات العسكرية تتلقى التعليمات من غرفة العمليات مباشرة والتي بدورها تتلقى تعليماتها من القائد العام للجيش، المشير خليفة حفتر، ووفق تسلسل القيادة.

وأكد الزادمة، أن الجيش لن ينسحب ولن يتراجع من مواقعه التي سيطر عليها، وأن العسكري الذي تخرج من المؤسسة العسكرية مكتوب على جبينه (فدائي) ومنفذ للتعليمات دونها الموت.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24