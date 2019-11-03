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مكتب الحراسات سبها ينشر دورياته الأمنية بالمنطقة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قام مكتب الحراسات بمدينة سبها، بالتنسيق مع مديرية أمن البوانيس ومكتب الدعم المركزي البوانيس ومكتب الدعم المركزي الشاطي، الخروج في دوريات والقيام ببوابات أمنية ثابتة ومتحركه في المنطقة، من مفرق أبناء مازق حتى بوابة الزيغن والمنطقة المحيطة بها لضبط الأمن.

وأشار مكتب الحراسات، إن الدوريات الأمنية، تأتي بعد الخروقات الأمنيه والمضايقات للمارة والسطو عليهم وعلى ممتلكاتهم، على الطريق العام.

وفي وقت سابق، أعلن مكتب الحراسات سبها، عن امتحانات ترقية لضباط الصفّ والأفراد، مشيرا بضرورة ارتداء الزي العكسري المخصص لهم، أثناء تأديتهم لامتحاناتهم.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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