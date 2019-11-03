منظمة حقوقية تطالب إنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين

اعتبرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، أن ملف مكافحة الإفلات من العقاب يعد من أبرز الملفات والقضايا الرئيسية التي تعمل عليها اللجنة، فيما يتعلق برصد ومتابعة وتوثيق هذه الجرائم والانتهاكات التي ترتكب بحق الصحفيين والمدونين.

وحذرت اللجنة، في بيان لها بمناسبة اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، الذي صادف يوم أمس 2 نوفمبر، من خطورة استمرار الإفلات من العقاب في الجرائم والاعتداءات المقترفة ضد الصحفيين وقطاع الإعلام وانعكاساته المدمرة على حرية الإعلام.

وشدّدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، على ضرورة إنهاء الإفلات من العقاب في الجرائم ضد الصحفيين، وعلى أهمية تضافر جهود مختلف مكونات المجتمع المدني ومكونات، في هذا الملف.

وأكدت اللجنة، أن حرية الصحافة أساسية لتحقيق السلام والعدالة والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان والمواطنة والحريات العامة .

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