سلاح الجو يستهدف مواقع مسلحي الوفاق في عين زارة

أخبار ليبيا24

شنت طائرات سلاح الجو اليوم الأحد ضربات جوية استهدفت مواقع مسلحي قوات الوفاق بمنطقة عين زارة، بسب ما أفاد به شهود عيان.

ويواصل سلاح الجو التابع للجيش الوطني ضرباته الجوية المكثفة على مواقع قوات الوفاق في مختلف المحاور وفي منطقة العمليات العسكرية التي حددها الجيش والتي تمتد من سرت شرقًا وحتى زوارة غربًا.

وفي السياق، أعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة يوم السبت أن القوات الجوية نفذت أكثر من 16 ضربة جوية مباشرة على مواقع قوات الوفاق في عين زارة والمشروع وكوبري الفروسية.

وبريًا أحبط الجيش الوطني محاولة لقوات الوفاق التقدم على نقاط تمركز اللواء 73 مشاة في محور كزيرما، والأحياء البرية جنوبي العاصمة طرابلس.

ونشر المركز الإعلامي للواء 73 مشاة صورًا لآليات مسلحة للوفاق مدمرة جراء تعرضها لغارات جوية في محور الأحياء البرية وكازيرما.

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