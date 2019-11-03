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من أجل صديقه السجين.. يهاجم بيت قاضية وهو في حالة سكر

تم النشر منذُ 57 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أقدم أحد الخارجين عن القانون على محاولة اقتحام بيت إحدى أعضاء سلك القضاء بمدينة بنغازي، للضغط من أجل إطلاق سراح أحد المحكومين بالسجن.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن المستشارة فاطمة المصري، رئيس الدائرة الجنائية السابعة بمحكمة استئناف بنغازي، أن شخصًا كان في حالة سكر، حاول في ساعات الصباح الأولى من يوم الخميس الماضي اقتحام منزل عائلتها، بتهديد السلاح، من أجل إطلاق سراح شخص موجود بالسجن.

وأضافت المستشارة المصري، أنها أبلغت وزير العدل بالحكومة المؤقتة إبراهيم بوشناف، والسلطات القضائية، كما قام إخوتها بإبلاغ قسم البحث الجنائي بنغازي، وفي اليوم التالي طلب المعني الحضور والاعتذار عما بدر منه ومسامحته عن فعله

وأبدت المصري استغرابها من قيام هذا الشخص الخارج عن القانون بالتهجم على منزل أهلها، مشيرة إلى أنها في سلك القضاء منذ مايقارب الـ 30 سنة ولم تمر بأمر كهذا في السابق

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • هاذي مراءة مريضة نفسيا تبي اثير الانتباه للإعلام – والليبي معروف خاصة في الشرق كان حط مسؤول او مسؤولة في راْسه – ما يطلعش من الموضوع لين يجيبلها قرارها … كان هذا ليش مصطفى عبد الجليل هارب لتركيا لليوم معادش روح لبنغازي ،،!!؟؟؟؟ من كثر الظلم والرشاوي لانه كان قاضي فاسد – والليبي محرار ما يرقد على ظلم حتى لو كان الظلم يجي من مراءة .

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