من أجل صديقه السجين.. يهاجم بيت قاضية وهو في حالة سكر

أقدم أحد الخارجين عن القانون على محاولة اقتحام بيت إحدى أعضاء سلك القضاء بمدينة بنغازي، للضغط من أجل إطلاق سراح أحد المحكومين بالسجن.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن المستشارة فاطمة المصري، رئيس الدائرة الجنائية السابعة بمحكمة استئناف بنغازي، أن شخصًا كان في حالة سكر، حاول في ساعات الصباح الأولى من يوم الخميس الماضي اقتحام منزل عائلتها، بتهديد السلاح، من أجل إطلاق سراح شخص موجود بالسجن.

وأضافت المستشارة المصري، أنها أبلغت وزير العدل بالحكومة المؤقتة إبراهيم بوشناف، والسلطات القضائية، كما قام إخوتها بإبلاغ قسم البحث الجنائي بنغازي، وفي اليوم التالي طلب المعني الحضور والاعتذار عما بدر منه ومسامحته عن فعله.

وأبدت المصري استغرابها من قيام هذا الشخص الخارج عن القانون بالتهجم على منزل أهلها، مشيرة إلى أنها في سلك القضاء منذ مايقارب الـ 30 سنة ولم تمر بأمر كهذا في السابق.

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