الإعلام الخارجي بالمؤقتة تكشف حقيقة الإرهابي الجزائري المسجون في ليبيا

أعلنت الإدارة العامة للإعلام الخارجي بالحكومة المؤقتة، عن تقرير صحفي، أجرته قناة ARTE الفرنسية الألمانية، عن السجناء الإرهابيين داخل أحد السجون الليبية الأمنية، التي تُديرها القيادة العامة للجيش الوطني.

وأشارت الإدارة، إن التقرير أظهر الإرهابي الجزائري الفرنسي، المطلوب لدى السلطات الفرنسية، والذي فرّ من باريس ودخل تونس بعدها، بواسطة استخدام جواز سفر شقيقه، ثم دخل ليبيا.

وأوضحت الإدارة العامة للإعلام الخارجي بالحكومة المؤقتة، إن عملية القبض على الإرهابي الجزائري الفرنسي، تمت في مدينة درنة، حين وصلها لأجل الانضمام للمجموعات الإرهابية، وتمكنت وحدات الجيش الوطني من إلقاء القبض عليه.

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