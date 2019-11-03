نقابات التعليم بالمنطقة الغربية تمهل الوفاق أسبوعا لتنفيذ الوعود

اتفقت التنسيقيات والنقابات التعليم بالمنطقة الغربية، على فتح المدارس اليوم الأحد إداريًا فقط، خلال اجتماع نظمته التنسيقيات والنقابات، بمدينة زليتن.

وأعطى الاجتماع المشترك للنقابات، مهلة لمدة أسبوع للمجلس الرئاسي، لتنفيذ وعوده، وأن الدراسة ستبدأ بشكل رسميّ، في حالة واحدة، وهي تنفيذ الوعود التي طالب بها معلمي ومعلمات النقابات المعتصمين منذ فترة.

وأشار الاجتماع، أن استقالة وزير التعليم في حكومة الوفاق، عثمان عبدالجليل، أصبحت من الماضي.

وأعلنت نقابة المعلمين سبها، أن الاعتصام مازال مستمرا، بالمدينة، بناءًا على اجتمعا مدراء المدارس ونقابة سبها واللجنة التنسيقية لتجمع معلمي سبها.

من جهته، طالب مكتب مراقبة التعليم بلدية الزاوية الغرب، من مديري المدارس، بفتح المدارس اليوم استعدادا للعام الدراسي الجديد.

وتأتي هذه المطالبة، بعد فترة من الاعتصام المفتوح التي نظمه معلمي ومعلمات في أغلب مناطق ليبيا.

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