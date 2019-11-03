سلاح الجو ينفذ سلسلة ضربات جوية على مواقع المجموعات المسلحة

أعلنت قوة عمليات أجدابيا، أن سلاح الجو نفّذ سلسلة ضربات جوية ليلة أمس، على مواقع للمجموعات المسلحة، بعد رصد تحركاتهم.

وأوضحت القوة أن من ضمن المواقع التي استهدفها سلاح الجو، محور عين زارة، والخلّة، إضافة إلى مواقع أخرى، كانت ضرباتها دقيقة مباشرة، استهدفت آليات وعتاد عسكري لمعسكر الوفاق.

من جهتها، أشارت مصادر غير رسمية، عن تنفيذ وحدات الجيش الوطني، أكثر من 14 غارة استهدفت عدّة مواقع للمجموعات المسلحة التابعة للوفاق.

وأضافت المصادر، إن منطقة صلاح الدين شهدت اشتباكات مسلحة بين الجيش والمجموعات المسلحة، في ساعة متاخرة ليلة أمس.

وذكر المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، إن أحد عمداء التابعين لحكومة الوفاق، تم اختطافه ليلة أمس في طرابلس، وأنه يشغل منصب مدير الإدارة المالية بالحسابات العسكرية التابعة لحكومة الوفاق.

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