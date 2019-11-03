رالي تي تي الصحراوي بودان.. هُنا تلتقي ليبيا

اختتم رالي تي تي الصحراوي للموسم الخامس بودان، مراسم فعاليته، يوم أمس، بعد سلسلة من المنافسة والتشويق الكبير، في حضور فاعل للمهتمين بالمهرجان والطبيعة الصحرواية الساحرة.

وتوّج المهرجان، الفائزين بالمراكز الأولى والأندية المشاركة، خلال الحفل الرياضي الذي نظمه في يومه الختامي، ومنح الجوائز والهدايا للمتميزين، وسط حضور جماهيري من عشاق ومحبي ومشجعي رالي تي تي بمدينة ودان

وانطلقت المرحلة الأولى للمهرجان، يوم الجمعة الماضية، بمشاركة أكثر من 200 سيارة دفع رباعي، وعدد 50 دراجة نارية.

وشهد المهرجان، حضور كبير من محبي الراليات والمغامرة، إضافة إلى إقامة استعراضات فنية ومهارية للهواة والمحترفين أثناء جولات السباق، وتنظيم الفقرات الغنائية والفنية، والتعريف بالتراث والموروث الشعبي لأهل الجفرة.

وكان شعار الرالي في دورته الخامسة، تي تي.. هُنا تلتقي ليبيا، مِثالا واقعيًا على الحضور الليبي الكبير لفعاليات رالي تي تي الصحراوي بودان، اختزلته مشاهد وصور للأطفال والكبار وهُم في لحظات فرح وبهجة، صنعها الرالي لكل أهل ليبيا.

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