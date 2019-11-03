صحيفة تونسية: طفل ليبي أطلق النار على دورية الحرس التونسي في بنقردان

ذكرت مصادر صحفية تونسية، أن دورية للجيش التونسي تعرّضت لإطلاق نار من سيارة ليبية يقودها “طفل ليبي” يبلغ من العمر 13 عاما.

وأوضحت صحيفة “الصريح أونلاين” التونسية، وِفقًا لمصادرها المطلعة، إن الليبي تعمّد إطلاق النار بشكل عشوائي على دورية للجيش التونسي، بعد توغله في دخال الحدود التونسية، إلى منطقة معروفة لـ”بطويل زيتاء” في معتمدية بنقردان من ولاية مدنين.

وأشارت الصحيفة التونسية، إن دورية الجيش التونسي، أطلقت أعيرة نارية تحذيرية، باتجاه السيارة الليبية، ما أجبر سائقها على الفرار، وتركها بالقرب من الدورية التونسية.

وبحسب مصادر صحيفة “الصريح أونلاين”، إن دورية الجيش التونسي، عثرت على كمية من الذخيرة داخل السيارة الليبية، و3 هواتف جوالة.

وأضافت الصحيفة، إن 3 شباب ليبيين تواصلوا مع دورية الأمن التونسية، وطالبوا باسترجاع السيارة، مؤكدين أن شقيقهم الذي أطلق النار، توغل داخل التراب التونسي عن طريق الخطأ.

وتابعت الصحيفة، إن النيابة العمومية أذنت لوحدات الحرس الوطني التونسي بمنطقة بنقردان، بحجز السيارة، بسبب دخلوها التراب التونسي بطريقة غير قانونية، مع إبقاء الليبيين للتحقيق معهم.

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