صحيفة إنجليزية: تكاليف جلب العبيدي “ضخمة”

كشفت صحيفة The sun عن التكلفة التي تحملها دافعي الضرائب في بريطانيا لإعادة هاشم العبيدي للمحاكمة في قضية تفجيرات مانشستر أرينا التي قام بها شقيقه سلمان العبيدي، في 22 مايو 2017، مما أسفر عن مقتل 22 شخصًا وإصابة 260 آخرين، فيما سافر هاشم العبيدي، الذي نشأ في مانشستر، إلى ليبيا قبل الهجوم.

تتكشف كل يوم معلومات جديدة عن محاكمة الليبي هاشم العبيدي شقيق انتحاري مانشستر آرينا سلمان العبيدي.

وكشفت صحيفة The sun معلومات جديدة من نوع آخر حول القضية وهي عن التكلفة التي تحملها دافعوا الضرائب في بريطانيا لإعادة هاشم للمحاكمة داخل المملكة المتحدة حيث وصلت تكلفة جلبه من ليبيا نحو 123 ألف جنيه إسترليني.

واستأجرت سكوتلاند يارد الشرطة الإقليمية المسؤولة عن حفظ الأمن في جميع أنحاء العاصمة لندن طائرة خاصة لجلب العبيدي من ليبيا بعد أن اختار رؤساء وزارة الداخلية موعد الرحلة التي كانت بعد أن توسط الدبلوماسيون في صفقة تسليمه مع مسؤولين ليبيين.

ورجحت الصحيفة أن إجمالي الفاتورة أعلى بكثير من هذا الرقم المرصود حيث تعمل سلطات المملكة المتحدة لأكثر من عامين لتأمين مرور آمن للمشتبه فيه.

وقالت الصحيفة إنها لم تتحصل على المعلومات التي تتعلق بالتكاليف القانونية أو تكاليف الموظفين التي تسبق عملية التسليم، إذ إن التكلفة البالغة 123 ألف جنيه إسترليني كانت لاستئجار الطائرة من شركة خاصة وأيضا لطاقمين على الأقل أو ثلاثة من الطيارين فقط.

ووصفت الصحيفة المصاريف بـ “الضخمة”، كما تحدثت عن مواجهة مصاعب كبيرة أثناء التسليم بسبب الفوضى وانتشار السلاح وعدم الاستقرار في ليبيا.

ويواجه هاشم البالغ من العمر 22 عاما تهم بقتل اثنين وعشرين شخصا في انفجار مايو 2017 في أريانا غراندي، كما أنه متهم بمحاولة القتل والتآمر لإحداث انفجارات.

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