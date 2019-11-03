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مؤكدًا أنه سرق أموال الليبيين.. اليسير: جويلي يحاول الفرار إلى صربيا ليلحق بعائلته

تم النشر منذُ 21 دقيقة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – متابعات 

وجه رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالمؤتمر الوطني السابق، عبد المنعم اليسير، رسالة إلى من ”الشباب المغرر به المساندين لقوات الوفاق المعترف بها دوليًا .

اليسير قال ، في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي فيسوك، أمس السبت : “سوف يترككم آمر المنطقة العسكرية الغربية بحكومة الوفاق أسامة الجويلي لتواجهون مصيركم ويحاول الفرار إلى صربيا ليلحق عائلته ليعيش معهم في رفاهية بأموال الليبيين التي سرقها عن طريق وزارة الدفاع وبعدها من التهريب.

وكان جويلي قد قال في تصريح سابق، نحن ضد هذه الحرب لأنها ستخلف مآسي كبيرة على الليبيين على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي.

وأضاف الجويلي في تصريح الخميس الماضي لـ “رويترز” :”نتمنى انتهاء هذه الحرب اليوم ولكن أوضحت القيادة السياسية وبشكل واضح أن الحديث عن اتفاق وقف إطلاق النار بوجوب عودة من وصفه بالمعتدي – القوات المسلحة – من حيث أتى.

وأوضح آمر المنطقة العسكرية الغربية أن المجتمع الدولي والدول الفاعلة التي أنشئت الوفاق والرئاسي تخلت عنه أمام هذا الغزو.

وأشار الجويلي إلى أن القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر لديه الضوء الأخضر والمساعدة من الدول الغربية والإقليمية وأخيرًا روسيا.

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  • الغريب ان الاخوان سواء جويلى والمشرى وباشاغا وغيرهم عبارة عن بغبغات تردد كلام لا تفهم معناه اصلا فما معنى عودة المعتدى من البداية يعود المصاريت الى مصراطة ويعود باقى المليشيات التى قدمت من اماكن اخرى ويتسلم الجيش الوطنى المكلف من نواب الشعب جميع المعسكرات ولو حدث هذا من البداية لما اريقت نقطة دم واحدة والجيش الوطنى من البداية اعطى الامان للجميع فهو جيش وطنى وليس جيش تركى جاء ليحتل البلاد ولا مرتزقة من تشاد تابعين لجويلى ولا مهربى بشر ولا مهربى نفط ولا مقاتلين اجانب جاءوا من سوريا فمن يخرج هؤلاء من طرابلس ويطهرها ويسلمها لاهلها سوى الجيش الوطنى وهل يوجد احد عنده ذرة عقل يقول هذا الكلام الغبى ولو افترضنا جدلا وان كان هذا مستحيل مثل قوله تعالى لرسولنا الكريم :وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ (65)
    فلو ان قائد الجيش المشير خليفة حفتر امر القوات بالانسحاب الى ماقبل 4 ابريل لما قبلوا تنفيذ الاوامر ولوحكم بتهمة الخيانة العظمى التى سيحاكم بها السراج بعد التحرير ان شاء الله فتحرير طرابلس امر من الشعب للجيش الوطنى ولا يملك احد ان يخالفه انتهى الدرس ياجويلى الى اين المفر كل طرق الهرب مسدودة امامك وليس امامك سوى تسليم نفسك للمحاكمة العسكرية

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