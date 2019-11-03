مؤكدًا أنه سرق أموال الليبيين.. اليسير: جويلي يحاول الفرار إلى صربيا ليلحق بعائلته

أخبار ليبيا 24 – متابعات

وجه رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالمؤتمر الوطني السابق، عبد المنعم اليسير، رسالة إلى من ”الشباب المغرر به المساندين لقوات الوفاق المعترف بها دوليًا .

اليسير قال ، في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي فيسوك، أمس السبت : “سوف يترككم آمر المنطقة العسكرية الغربية بحكومة الوفاق أسامة الجويلي لتواجهون مصيركم ويحاول الفرار إلى صربيا ليلحق عائلته ليعيش معهم في رفاهية بأموال الليبيين التي سرقها عن طريق وزارة الدفاع وبعدها من التهريب.

وكان جويلي قد قال في تصريح سابق، نحن ضد هذه الحرب لأنها ستخلف مآسي كبيرة على الليبيين على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي.

وأضاف الجويلي في تصريح الخميس الماضي لـ “رويترز” :”نتمنى انتهاء هذه الحرب اليوم ولكن أوضحت القيادة السياسية وبشكل واضح أن الحديث عن اتفاق وقف إطلاق النار بوجوب عودة من وصفه بالمعتدي – القوات المسلحة – من حيث أتى.

وأوضح آمر المنطقة العسكرية الغربية أن المجتمع الدولي والدول الفاعلة التي أنشئت الوفاق والرئاسي تخلت عنه أمام هذا الغزو.

وأشار الجويلي إلى أن القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر لديه الضوء الأخضر والمساعدة من الدول الغربية والإقليمية وأخيرًا روسيا.

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