مركز مكافحة الأمراض يعلن تسجيل 465 حالة مصابة بمرض اللشمانيا خلال أسبوع

ليبيا – أصدرت إدارة الرصد والاستجابة السريعة بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض النشرة الوبائية الليبية لشبكة الانذار المبكر والاستجابة للأسبوع الـ43 من الفترة 21 أكتوبر وحتى 27 أكتوبر.

الإدارة ذكرت بحسب المكتب الإعلامي التابع للمركز خلال النشرة الوبائية أن الاسباب الرئيسية للمرضى هما إلتهاب الجهاز التنفسي العليا والسفلى والإسهالات.

وبحسب النشرة الوبائية فإن عدد حالات ارتفاع الحرارة والطفح الجلدي بلغت 19 حالة في حين بلغ عدد حالات الإصابة بالسحايا 9 حالات فضلاً عن حالتان سعال ديكي.

أما عن الأمراض المنقولة بالمياة بيّنت الإدارة من خلال نشرتها الوبائية تسجيل 28 حالة متلازمة يرقان وبشان الأمراض الجلدية تم تسجيل 465 حالة ليشمانيا.