بلدية بنغازي تدعو لإنهاء إجراءات إزالة المباني العشوائية

التقى رئيس المجلس التسييرى للبلدية بنغازي الصقر عمران بوجواري جهاز مُكافحة الظواهر السلبية والهدامة ولجنة الإزالة بحضور عضو المجلس التسييري إدريس غيث.

وبين المكتب الإعلامي لبلدية بنغازي أن بوجواري أكد على ضرورة إنهاء إجراءات المُتعلقة بإزالة البناء العشوائي وذلك بإصدار قرارات الإزالة وتوجيه الإنذارات القانونية للمُخالفين والتنفيذ خاصة فيما يتعلق بفتح مسارات الطُرق والشوارع، إضافة إلى البِدء في إزالة المباني المُقامة بالمُخالفة للمُخطط العام المُعتمد لمُزاولة الأنشطة الاقتصادية المُختلفة في الميادين والحدائق والأرض الفضاء وعلى المُسطحات الخضراء داخل الأحياء السكنية على أن تُصاحب أعمال الإزالة نقل المباني التي تم إزالتها .

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا