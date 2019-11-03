«الأرصاد» تتوقع تحسنا في درجات الحرارة اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية انقشاع السحب الممطرة بدءا من مساء اليوم على أقصى مناطق شمال شرق البلاد.

وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، يكون الطقس مستقرًا نسبيًا على باقي مناطق البلاد، مع احتمال ظهور ضباب خفيف الليلة وصباح غد على أقصي مناطق الساحل الشرقي ومصراتة.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى المتوقعة اليوم بين 24 و30 درجة مئوية على مناطق الشمال، ولا تتجاوز 22 درجة مئوية على مناطق الجبل الأخضر، وتسجل ارتفاعا طفيفا غدًا على مناطق الشمال الشرقي، وتكون بين 28 و34 درجة مئوية على مناطق الوسط والجنوب، وفق المركز.

رأس إجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة:

– السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر أحيانا على بعض المناطق، واحتمال ظهور ضباب خفيف على مصراتة آخر الليل والصباح الباكر.

– الرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة وتنشط أحيانا، تتحول غدا إلى شمالية غربية، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 24 و30 درجة مئوية.

الخليج – سهل بنغازي حتى مساعد – الواحات – مراده:

– السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانا على المنطقة المتدة من طبرق إلى أقصى الساحل الشرقي، مع سقوط أمطار متفرقة، وتبدأ السحب الممطرة بالانقشاع من مساء اليوم مع احتمال تكون ضباب أثناء الليل والصباح الباكر على أقصى مناطق الساحل الشرقي.

– الرياح شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول غدا إلى جنوبية شرقية فجنوبية غربية، تنشط أحيانا على الخليج وسهل بنغازي، وتتراوح درجات الحرارة بين 24 و29 درجة مئوية، ولا تتجاوز 22 درجة مئوية على مناطق الجبل الأخضر، وتسجل ارتفاعا طفيفا غدا على غالبية المناطق.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة:

– السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح جنوبية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول غدا إلى شمالية غربية، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 28 و34 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا طفيفا غدا على بعض المناطق.

الكفرة – السرير – تازربو:

– السماء صافية، تظهر بها بعض السحب المتفرقة، والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 29 و31 درجة مئوية.

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