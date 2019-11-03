إدارة التفتيش بصحة المؤقتة تتفقد هذه المستشفيات

قام مدير إدارة التفتيش والمتابعة بديوان وزارة الصحة المؤقتة نوري الفسي رفقة مدير مكتب التفتيش والمتابعة بنغازي بن عيسى العمامي بزيارة ميدانية لمستشفي الشهيد أمحمد المقريف بأجدابيا ومستشفي قمينس القروي ومستشفى المقرون القروي ومستشفى الزويتينة القروي.

وبينت إدارة الإعلام بوزارة الصحة بالحكومة المؤقتة أن الزيارة تأتي في إطار سعي وزارة الصحة لتحسين جودة الأداء والوقوف عن أوجه القصور وتذليل كافة الصعوبات التي قد تعترض تنفيذ السياسة العامة للوزارة في مختلف القطاعات والاجهزة التابعة لها وتطوير جودة الأداء وفقا لاستراتيجية وزارة الصحة خلال عام 2019 .

وأكد الفسي أنه تعرف خلال الزيارات الميدانية على مواطن الخلل في عمل المرافق الصحية وتقديم المقترحات لعلاجها، والقيام بما من شأنه أن يؤدي إلى انتظام وحسن سير العمل في بعض الأقسام والعيادات.

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