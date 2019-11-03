بلدي بنغازي: لابد من مواصلة إزالة العشوائيات

تابعت بلدية بنغازي مع جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة ولجنة الإزالة، إجراءات إزالة المباني العشوائية، وفتح مسارات الطرق والشوارع.

وأكد رئيس المجلس التسييري للبلدية الصقر بوجواري خلال لقاء مع جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة، ولجنة الإزالة، السبت، على ضرورة إنهاء الإجراءات المتعلقة بالإزالة المتمثلة في إصدار قرارات الإزالة وتوجيه الإنذارات القانونية للمخالفين والتنفيذ، خاصة فيما يتعلق بفتح مسارات الطرق والشوارع.

وشدد بوجواري على البدء بإزالة المباني المقامة بالمخالفة للمخطط العام المعتمد لمزاولة الأنشطة الاقتصادية المختلفة في الميادين والحدائق والأرض الفضاء وعلى المسطحات الخضراء داخل الأحياء السكنية على أن تصاحب أعمال الإزالة نقل المباني التي تم إزالتها.

يشار إلى أن جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة يقوم بحملة في بنغازي لإزالة المباني والمحلات العشوائية بعد أن منح مهلة أسبوع للمخالفين.

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