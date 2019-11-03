تنسيقيات ونقابات التعليم بالمنطقة الغربية تمهل حكومة الوفاق أسبوع لتنفيذ مطالبها

ليبيا – اتفقت التنسيقيات والنقابات التعليم بالمنطقة الغربية على فتح المدارس اليوم الأحد إدارياً فقط، وذلك خلال اجتماع نظمته التنسيقيات والنقابات بمدينة زليتن.

الإجتماع المشترك للنقابات أعطى وفقاً للمكتب الإعلامي التابع لنقابة المعلمين سبها مهلة لمدة أسبوع للمجلس الرئاسي لتنفيذ وعوده وأن الدراسة ستبدأ بشكل رسمي في حالة واحدة وهي تنفيذ الوعود التي طالب بها معلمي ومعلمات النقابات المعتصمين منذ فترة.

وأشار المجتمعون إلى أنه في حالة عدم خروج السراج أو رئيس ديوان المحاسبة للإعلام وضمان حق المعلمين فإن الإعتصام مستمر في قفل المدارس أبوابها أمام الطلاب يوم 2019.11.10



يذكر أن نقابة المعلمين سبها إعلنت أن الاعتصام مازال مستمراً بالمدينة بناء على اجتمع مدراء المدارس ونقابة سبها واللجنة التنسيقية لتجمع معلمي سبها.

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