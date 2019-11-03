تراجع الدولار وارتفاع الإسترليني في السوق الرسمية

تراجع سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار الليبي في السوق الرسمية، في مستهل تعاملات الأسبوع.
وانخفضت العملة الأميركية بفارق 0.0011 دينار اليوم الأحد مسجلة 1.4001 دينار، مقابل 1.4012 دينار الخميس، حسب النشرة الصادرة عن المصرف المركزي. لكن سعر صرف الاسترليني ارتفع إلى 1.8127 دينار مقابل 1.8103 دينار بفارق 0.0024 دينار، في حين تراجع اليورو إلى 1.5633 دينار مقارنة بـ1.5637 دينار الخميس، بفارق 0.0004 دينار.
واستقرت العملات الأسيوية على المستوى الذي سجلته الخميس، بواقع 1.29 دينار للين اليابناني و0.199 دينار للإيوان الصيني. وفي عملات دول الجوار، ارتفع الدينار التونسي بفارق 0.0009 دينار ليبي مسجلا 0.4949 دينار ليبي مقابل 0.494 دينار ليبي الخميس، بينما حافظ الدينار الجزائري على مستوى 0.117 دينار ليبي.
أما العملات العربية، فقد تراجع الريال السعودي بفارق 0.0003 دينار، مسجلا 0.3733 دينار مقابل 0.3736 دينار الخميس، كما هبط الدرهم الإماراتي إلى 0.3812 دينار مقابل 0.3815 دينار أمس بفارق 0.0003 دينار. وأخيرا، صعدت الليرة التركية بفارق 0.0002 دينار، لتسجل 0.2451 دينار، مقابل 0.2449 دينار الخميس.
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