إعلان نتائج الدور الثاني لطلبة مرحلة التعليم الفني المتوسط للعام 2019/2018

اعتمد الدكتور “عادل زنداح” رئيس لجنة إدارة الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني، صباح اليوم الأحد نتائج إتمام مرحلة التعليم الفني المتوسط للمعاهد العامة والخاصة والتكميلي ، للدور الثاني للعام الدراسي 2018/2019.

وبحسب بيان صادر عن وزارة التعليم فقد جاءت نتائج امتحانات المعاهد الفنية العامة في ليبيا بنسبة 82.8% بينما جاءت نسبة طلبة المعاهد الخاصة 56.4% وأما طلبة التكميلي كانت نسبة النجاح 59.3.

وهنأ الدكتور “زنداح” رئيس لجنة إدارة الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني الطلبة الناجحين متمنياً لهم التوفيق في مسيرتهم العلمية والعملية.

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