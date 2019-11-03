أمن طرابلس يشفط مياه الأمطار عن هذه المناطق بالمدينة

أعلنت مديرية أمن طرابلس شفط مياه الأمطاربمنطقة مشروع ابو سليم الزارعي ومشروع الهضبةوشارع مستشفى الأمراض الصدرية أبي ستة.

وبين المكتب الإعلامي لمديرية أمن طرابلس أنالمواطنين بمنطقة مشروع ابو سليم الزارعي ومشروع الهضبة أعربوا عن شكاواهم من المختنقات المرورية الناتجة عن هطول الأمطار وتجمع المياه ما أدى إلى عرقلة الطريق وتغير مساره إلى شوارع فرعية ترابية.

وأوضحت مديرية الأمن أن مكتب العلاقات العامة بمديرية أمن طرابلس قام بتعاون مع العقيد عبدالفتاح الغزيوي بالاتفاق مع أصحاب السيارات شفط المياه والصرف الصحي وتم شفط المياه من هذه الأماكن كما تم تنظيف وشفط المياه من شارع مستشفى الأمراض الصدرية أبي ستة.

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