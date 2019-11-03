سلاح الجو ينفذ طلعات جوية قتالية في محاور طرابلس

تمكن سلاح الجو التابع للجيش الوطني من تدمير رتل تابع للمجموعات المسلحة في معسكر شهوب إضافة إلى استهداف معسكر غوط الرمان.

ونتج عن استهداف سلاح الجو لرتل بمعسكر “شهوب” في المنطقة الواقعة بين رقدالين وزلطن بطريق العسة، تدمير أكثر من 12 آلية مسلحة ودبابتين.

وكانت قد اندلعت مساء أمس اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش الوطني وقوات تابعة لحكومة الوفاق في محور الزطارنه مع تقدمات ميدانية لقوات الجيش خصوصا في بعض المحاور الجنوبية للعاصمة.

كما شهدت منطقة صلاح الدين اشتباكات عنيفة بين الجيش والمجموعات المسلحة استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

من جهتها أعلنت قوة عمليات أجدابيا أن سلاح الجو نفذ سلسلة ضربات جوية ليلة أمس على مواقع للمجموعات المسلحة، بعد رصد تحركاتهم

وأوضحت القوة أن من ضمن المواقع التي استهدفها سلاح الجو، محور عين زارة، والخلة، إضافة إلى مواقع أخرى، كانت ضرباتها دقيقة ومباشرة، استهدفت آليات وعتادا عسكريا لمعسكر الوفاق.

كما قام سلاح الجو باستهداف مواقع تابعة للمجموعات المسلحة في معسكر غوط الرمان يضم عددا من الآليات والذخائر والأسلحة.

بدوره أكد آمر محور وادي الربيع والكتيبة 128 مشاة الرائد حسن الزادمة أن لديهم تعليمات صارمة بالدخول إلى العاصمة طرابلس بأي ثمن ولكن ليس من أجل الانتقام أو من أجل السلطة أو الحكم مشيرا إلى أن التعزيزات العسكرية تصل تباعا من القيادة العامة للجيش الوطني كما شدد الزادمة على أن الوحدات العسكرية بجنوب طرابلس هي جيش نظامي وليست ميليشيات.

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