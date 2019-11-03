بلدي البيضاء يدرس افتتاح حديقة عامة

بحث المجلس التسييري لبلدية البيضاء افتتاح وتجهيز حديقة عامة جديدة بالمدينة.

وجاء ذلك خلال اجتماع عقد بديوان بلدية البيضاء جمع رئيس وأعضاء المجلس التسييري للبلدية ومدير عام شركة الجبل الأخضر السياحية ومديري الإدارات بالشركة ومدير إدارة المشروعات بالبلدية.

وتم الاتفاق على أن يجري استغلال أحد الفضاءات بالمدينة ليكون حديقة عامة ضمن استثمارات المجلس البلدي على أن تتقدم الشركة بعرض للمجلس البلدي لدراسته والبت في أمره.

يشار إلى أن مدينة البيضاء الواقعة في الجبل الأخضر تشهد زحفا عمرانيا غير منتظم، ما يهدد المساحات الخضراء في المدينة وما جاورها، وتعد المدينة إحدى أكثر المناطق خضرة في ليبيا، إلا أن ناقوس الخطر بات يدق بسبب زحف العمران والمخططات العشوائية وجرف الغابات غير المسؤول.

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