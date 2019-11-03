داخلية الوفاق تقبض على تاجر مخدرات

ضبطت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق مواطنا يقوم بترويج المخدرات والمتاجرة بها واتخذت الإجرءات اللازمة حياله.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية أن الشخص تم ضبطه من قبل مكتب التحريات التابع للإدارة العامة لمكافحة المخدرات وبحوزته 120 غراما من مادة الكوكايين.

يذكر أن مكتب تحريات تاجوراء تمكن في وقت سابق من ضبط أحد مروجي المخدرات وبحوزته كيلوغرام من مخدر الحشيش وتم ضبط شخص آخر يقوم بترويج الأقراص المهلوسة وبحوزته ألف قرص من الترامدول واتخدت حيالهم الإجراءات اللازمة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية