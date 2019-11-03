إدارة الإعلام الخارجي بالمؤقتة تكشف تفاصيل القبض عن إرهابي فرنسي في مدينة درنة

ليبيا – علقت الإدارة العامة للإعلام الخارجي بالحكومة المؤقتة عن تقرير صحفي أجرته قناة “ARTE” الفرنسية الألمانية عن السجناء الإرهابيين داخل أحد السجون الليبية الأمنية.

الإدارة العامة للإعلام الخارجي أشارت بحسب المكتب الإعلامي التابع لها إلى أن التقرير أظهر الإرهابي الجزائري الفرنسي المطلوب لدى السلطات الفرنسية والذي فرّ من باريس ودخل تونس بعدها بواسطة استخدام جواز سفر شقيقه ثم دخل ليبيا.

وأوضحت الإدارة إلى أن عملية القبض على الإرهابي الجزائري الفرنسي تمت في مدينة درنة حين وصلها لأجل الإنضمام للمجموعات الإرهابية ومحاولة الذهاب إلى سوريا بعدها وتمكنت وحدات الجيش من إلقاء القبض عليه حينها.

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