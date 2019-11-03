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إحياء الذكرى 57 لتأسيس البحرية الليبية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أحيت القوات البحرية الليبية أمس السبت احتفالية، بمناسبة الذكرى 57 لتأسيسها والذي يوافق الثاني من نوفمبر من كل عام.

وحضر الاحتفالية التي أقيمت في قاعدة أبوستة البحرية بطرابلس، رئيس مجلس النواب الموازي الصادق الكحيلي، ورئيس أركان الوفاق الفريق ركن محمد الشريف، ورئيس الأركان البحرية للوفاق اللواء بحار عبدالحكيم أبوحولية، مع نخبة من الضباط والعسكريين ودبلوماسيين وملاحق عسكرية لدول أجنبية.

وشهد الاحتفال الذي جرى على متن القطعة البحرية “ابن عوف” تكريم جهاز حرس السواحل، وأمن الموانئ، ومركز البحوث تحت المائية، وعدد من خريجي الأكاديمية البحرية، كما تضمن عروضا للقوات البحرية بمشاركة قطع بحرية وزوارق تابعة للبحرية الليبية.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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