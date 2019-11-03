دوريات لتأمين طريق “البوانيس – الجفرة”

قام عدد من الأجهزة الأمنية اليوم بتسيير دوريات ثابتة ومتحركة على طول الطريق العام الرابط بين بلدية وادي البوانيس وبلدية الجفرة.

وتهدف هذه الدوريات إلى تأمين الطريق، وسلامة المسافرين ومستخدمي الطريق العام، وشارك فيها أفراد مديرية أمن البوانيس ومكتب الدعم المركزي ومكتب حرس الأهداف الحيوية سبها التابع للإدارة العامة للدعم المركزي وجهاز الحرس البلدي البوانيس ومكتب الدعم المركزي الشاطي.

وكان مكتب الحراسات سبها قد قام في وقت سابق بالتنسيق مع مديرية أمن البوانيس ومديرية أمن الشاطي ومكتب الدعم المركزي البوانيس ومكتب الدعم المركزي الشاطي، بتسيير دوريات أمنية مشتركة بمفرق دار براك والمنطقة المحيطة، لضبط القانون وحماية المواطنين، وأوضحت الإدارة العامة للأمن المركزي بمكتب حراسة الأهداف الحيويه سبها، أن المنطقة التي استهدفتها الأجهزة الأمنية بمفرق دار براك والمنطقة المحيطة، تعرضت لخروقات أمنية خلال الفترة الماضية، من مضايقات وعمليات سطو على ممتلكات المواطنين.

وحذّرت الإدارة العامة للأمن المركزي، لكل من يحاول خرق القوانين، أو الإخلال بأمن المنطقة وأمن المواطن.

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