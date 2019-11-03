بلدية بنغازي تشدد على إزالة كافة المباني العشوائية

العنوان_بنغازي

اجتمع رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر بوجواري أمس السبت مع جهاز مُكافحة الظواهر السلبية والهدامة ولجنة الإزالة بحضور عضو المجلس التسييري إدريس غيث.

بوجواري أكد بحسب المكتب الإعلامي لبلدية بنغازي على ضرورة إنهاء الإجراءات المُتعلقة بالإزالة المُتمثلة في إصدار قرارات الإزالة وتوجيه الإنذارات القانونية للمُخالفين والتنفيذ خاصة فيما يتعلق بفتح مسارات الطُرق والشوارع.

وشدد بوجواري على ضرورة البدء في إزالة المباني المُقامة بالمُخالفة للمُخطط العام المُعتمد لمُزاولة الأنشطة الإقتصادية المُختلفة في الميادين والحدائق والأرض الفضاء وعلى المُسطحات الخضراء داخل الأحياء السكنية على أن تُصاحب أعمال الإزالة نقل المباني التي تم إزالتها .

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