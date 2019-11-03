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داخلية الوفاق: دوريات وتمركزات أمنية في طرابلس

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

قامت فرقة العمليات بقوة التدخل السريع بالإدارة العامة للدعم المركزي بإقامة دوريات وتمركزات أمنية داخل العاصمة طرابلس.

وبينت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق أن الدوريات والتمركزات الأمنية تهدف للحفاظ على الأمن والمجاهرة به وتسيير حركة الطريق وحماية وتأمين المرافق والأهداف الحيوية والمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة وضبط المطلوبين والخارجين عن القانون.

وأوضحت الوزارة أن ذلك يأتي في إطار الحفاظ على الأمن والاستقرار والجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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