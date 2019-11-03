«الميزانية الاستثنائية» محور نقاشات مؤسسة النفط و«الخليج العربي»

ناقشت المؤسسة الوطنية للنفط مع لجنة الإدارة لشركة الخليج العربي للنفط، الأحد، اعتماد الميزانية الاستثنائية التي ستخصص لتنفيذ برامج الحفر التطويري وصيانة الآبار وتسديد ديون الشركات.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس مؤسسة النفط مصطفى صنع الله، ورئيس لجنة الإدارة لشركة الخليج العربي محمد بالقاسم بن شتوان، حسب الصفحة الرسمية للشركة عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك». وأوضحت الشركة أنها ستقدم برنامجًا متكاملًا لتنفيذ البرامج المتعلقة بالميزانية الاستثنائية، إلى جانب برامج العمل الخاصة بميزانية الشركة العادية.

ميناء السدرة: شحن ناقلتي نفط بـ1.7 مليون برميل

وفي 17 سبتمبر الماضي، ناقش رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، مع صنع الله؛ خطة المؤسسة لزيادة القدرة الإنتاجية، وزيادة معدلات التصدير دعمًا للاقتصاد الوطني. كما تطرق إلى الخطوات المتخذة لتوفير المتطلبات المالية للمؤسسة وللاستثمار في قطاع النفط.

ويبلغ إنتاج ليبيا حاليًّا نحو 1.3 مليون برميل يوميًّا، في ظل تذبذب خلال الأعوام الماضية بسبب الاشتباكات المسلحة بمحيط الهلال النفطي، وتوقف عملية الإنتاج من حقل الشرارة الذي ينتج نحو ثلث النفط الليبي.

وكانت ليبيا تنتج 1.6 مليون برميل يوميًّا قبل أكثر من ثماني سنوات، ومنذ ذلك التاريخ وقطاع النفط يخضع لمساومات واسعة من المواطنين الطامحين إلى تحقيق مكاسب مالية، فضلًا عن تهريبه خارج البلاد من قبل الميليشيات المسلحة.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا