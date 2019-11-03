الثني يطلع على نتائج زيارات الحويج لعدد من العواصم خلال شهر أكتوبر الماضي

ليبيا – أطلع رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني اليوم الأحد على نتائج زيارات وزير الخارجية والتعاون الدولي عبدالهادي الحويج لعدد من العواصم وذلك خلال اجتماع عقده بمكتبه في ديوان مجلس الوزراء بمدينة بنغازي.

الحويج استعرض خلال الاجتماع وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للوزارة نتائج زيارته إلى البرلمان الأوروبي خلال شهر أكتوبر الماضي و كذلك مشاركته بأعمال القمة الروسية – الأفريقية المنعقدة في سوتشي خلال الأيام الماضية.

ووضع الحويج رئيس الحكومة المؤقتة في صورة التحضيرات لأعمال وزارة الخارجية والتعاون الدولي المقبلة والمعدة سلفاً وفقاً للخطة الموضوعة من قبل الوزارة.



بدوره أبدى الثني ارتياحه لنتائج الزيارات السابقة لوزير الخارجية و التعاون الدولي، مشدداً على أهمية تواصل الوزارة مع كافة الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية المعنية بالأزمة الليبية لإيضاح حقيقة الأوضاع في ليبيا و شرح رؤية الحكومة الليبية المؤقتة لمرحلة ما بعد تحرير العاصمة طرابلس من الميليشيات الإرهابية.

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