الثني: يجب التواصل مع مختلف الدول لإيضاح حقيقة الأوضاع في ليبيا

التقى رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني اليوم الأحد وزير الخارجية بالحكومة المؤقتة عبد الهادي الحويج الذي أطلعه على نتائج زيارته لعدد من العواصم.

وبين المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة أن الحويج استعرض خلال اللقاء الذي عقد بديوان مجلس الوزراء في مدينة بنغازي نتائج زيارته للبرلمان الأوروبي خلال شهر أكتوبر الماضي وكذلك مشاركته بأعمال القمة الروسية الأفريقية المنعقدة في سوتشي خلال الأيام الماضية.

ووضع الحويج الثني في صورة التحضيرات لأعمال وزارة الخارجية والتعاون الدولي المقبلة، والمعدة سلفا وفقا للخطة الموضوعة من قبل الوزارة.

من جانبه أكد الثني على أهمية تواصل الوزارة مع كافة الدول والمنظمات الدولية المعنية بالأزمة الليبية لإيضاح حقيقة الأوضاع في ليبيا وشرح رؤية الحكومة الليبية المؤقتة لمرحلة ما بعد تحرير العاصمة طرابلس من الميليشيات الإرهابية.

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