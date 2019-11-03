وصول أكثر من 2000 سيارة إلى ميناء بنغازي

تصل إلى ميناء مدينة بنغازي خلال الساعات المقبلة باخرتان محملتان بسيارات مستوردة .

وأوضح أحد العاملين في إدارة الميناء عبدالكريم الخشمي أن السفينة “سبرينق اكسبرس” القادمة من أوروبا محملة 2072 سيارة.

وأوضح الخشمي أن الميناء يستعد لاستقبال سفينة سيارات لم يكشف عن اسمها تحمل على متنها 1400 سيارة مستعملة و 244 سيارة جديدة مستوردة من كوريا والأردن.

وكان ميناء بنغازي قد استقبل الأسبوع الماضي سفينة السيارات “غراند برتقالو” محملة بـ 1350 سيارة مستوردة من السوق الأوروبية، ووفقا للبيانات الرسمية فإن الميناء استقبل أكثر من 13 ألف سيارة مستوردة من السوق الأوروبية والأمريكية والآسيوية خلال الربع الثالث من العام الجاري.

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