بلدية سرت تحذر المواطنين من بيع أو شراء هذه العقارات

دعا المجلس البلدي سرت المواطنين إلى عدم القيام بشراء أو بيع أي عقار من عقارات الدولة.

وأهاب عميد بلدية سرت مختار المعداني في إعلان له بالمواطنين بعدم شراء أو بيع أي عقار من عقارات الدولة سواء عمارات ما يعرف بمشروع الشركة الهندية، مساكن ما يعرف بقصور الضيافة، مساكن مشروع 700 وحدة سكنية (ما يعرف بشركة الجمل) ويستثنى من ذلك المساكن المخصصة لأصحابها طبقا للقانون.

كما دعت البلدية المواطنين لعم شراء أو بيع الوحدات السكنية التي يقوم جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق مكتب سرت بتنفيذها في كل من الغريبات، أبو زاهبة، القبيبة، جارف، سلطان، أبو هادي، الثلاثين ويستثنى من ذلك المساكن المخصصة لأصحابها طبقا للقانون.

وشددت البلدية على عدم شراء أو بيع المخططات السكنية داخل المزارع الصغيرة والكبيرة لمشروع استثمار مياه النهر الصناعي بالمنطقة الوسطى وكذلك الأراضي الواقعة داخل ما يعرف بالمحمية ومزرعة الأبحاث، والأراضي المنزوعة للمنفعة العامة على أن يتم التواصل مع مصلحة أملاك الدولة لمعرفة هذه المواقع.

ودعت البلدية أيضا المواطنين إلى عدم بيع أو شراء حرم ومسارات النهر الصناعي، الطريق الساحلي، خط الغاز، خطوط وأبراج الضغط العالي، شاطئ البحر، السكك الحديدية.

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