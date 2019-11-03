انطلاق مشروع التطوير المؤسسي بمصراتة

شهدت مدينة مصراتة انطلاق مشروع التطوير المؤسسي بالبلدية، بتنفيذ وزارة الحكم المحلي بالتعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي giz، وشركة الأداء المتوازن.

وعقد اجتماع ضم عميد البلدية مصطفى كرواد وأعضاء من المجلس البلدي مع ممثلين عن مؤسسة giz، وشركة الأداء المتميز وتم خلال الاجتماع عرض فكرة المشروع وعناصره، ومراحل تنفيذه، والتي تستمر لمدة 10 أشهر.

وقد تم الإعلان عن المشروع الأسبوع الماضي في تونس بحضور وزير الحكم المحلي، على هامش ورشة عمل عقدت في تونس ويستهدف المشروع عدد (16) بلدية.

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