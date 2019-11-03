مقابر أثرية تتعرض للنهب في باطن الجبل

اكتشف سكان بلدة العجمية التابعة لبلدية باطن الجبل التي تبعد عن الحدود التونسية قرابة 30 كيلومترا أثار تنقيب في المناطق المحيطة بالمدينة لمقابر قديمة.

وقال السكان إن المكان تم تنظيفه قبل مدة ولكنهم لاحظوا مؤخرا أن هناك بعض الحفر وعند الاطلاع عليها تبيّن أنها قبور قديمة.

وقام مراسل 218 بالنزول إلى هذه الحفر وتمكن من رصد هياكل عظمية قديمة، مما يؤكد فرضية أنها مقابر قديمة، وأفاد السكان بأنهم يقيمون في تلك المنطقة منذ أكثر من 100 عام ولكنهم لم يعثروا على شيء.

وناشد الأهالي الجهات ذات العلاقة بالقيام بواجباتها بالحفاظ على الآثار وطالبوا بضرورة نقل رفات هذه الجثامين للتعرف على تاريخها ولأي الحقب الزمنية تعود.

وبقيت الأماكن المنبوشة مفتوحة ومعرضة لعوامل التعرية بعد أن تعرضت للعبث بمحتوياتها، كما أشار السكان إلى وجود عديد المواقع الأثرية المهملة في المناطق المحيطة بهم مثل منطقتي “الغرية، الأوصاف” مطالبين بضرورة التحرك لحماية الآثار الليبية.

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