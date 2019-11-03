معيتيق يبحث تفعيل دور صندوق التسهيلات المالية لدعم الشباب

التقى النائب بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق، اليوم الأحد، مع رئيس مجلس إدارة صندوق التسهيلات المالية أبوالقاسم السويدي، لبحث سبل دعم شريحة الشباب.

وأوضحت إدارة التواصل والإعلام، أن اللقاء تناول مناقشة دور الصندوق في دعم برنامج الإصلاحات الاقتصادية من خلال استقطاب الخريجين وبرامج التدريب والتأهيل وتسهيل إدماج هذه الطبقة في سوق العمل للإسهام في حركة الاقتصاد.

من جانبه، أكد معيتيق، دعمه الكامل للصندوق، مشددا على ضرورة تفعيل دوره وإبراز نشاطه من خلال تقديم خطط مركزة تتضمن برنامج تدريب، ودمج سريعة للستة أشهر القادمة وطرح عدد من الخيارات الاستثمارية امام الشباب.

يشار إلى أن صندوق التسهيلات المالية التابع لوزارة العمل والتأهيل من ضمن اختصاصاته تدريب وتأهيل وتوجيه الخريجين والباحثين عن العمل والاستثمار من خلال منظومة مركزة تتوفر بها احتياجات سوق العمل الليبي.

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