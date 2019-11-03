الوطنية للنفط تطلق مشروعا لتحديث الشبكة الكهربائية بأجدابيا

أطلقت المؤسسة الوطنية للنفط، مشروعا لتزويد عدد من المناطق ببلدية أجدابيا بالكهرباء وفك المختنقات التي تعاني منها الشبكة، ولدعم البنية التحتية العامة، وتأمين الطاقة في المنطقة.

ويشمل المشروع الذي تدعمه إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية، إلى تحديث الهياكل الأساسية الحالية للشبكة واستبدال خطوط نقل الكهرباء القديمة، بالإضافة إلى تركيب أعمدة جديدة لربط المنازل الجديدة بالشبكة الوطنية.

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن هذا المشروع تقدر قيمته بأكثر من مليون دينار، ويهدف إلى دعم المشاريع الحيوية في المناطق المجاورة للعمليات النفطية.

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