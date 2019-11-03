استقرار الدولار أمام الدينار في السوق السوداء

استقرت أسعار صرف الدولار واليورو اليوم مع عودة التداولات في السوق السوداء بمدينتي طرابلس وزليتن.

وتم بيع الدولار في سوق المشير عند الساعة الثانية من مساء اليوم بـ4.7 دنانير وهو السعر نفسه الذي أغلق عليه مساء السبت.

أما اليورو فقد حافظ على قيمته أمام الدينار وبيع بـ4.48 بينما حافظ الذهب كسر عيار 18 على قيمته عند 140 دينارا للغرام.

أما العملات العربية والأجنبية فقد ارتفعت الليرة التركية لليوم الثاني على التوالي أمام الدينار ليتم تداولها على صعيد الحوالات بين طرابلس وتركيا ب 72 قرشا لليرة .

وساهمت حالة الارتفاع هذه في رفع قيمة الجنيه المصري الذي بيع عند الحدود الليبية المصرية اليوم بــ23 قرشا للجنيه، أما الدينار التونسي فقد شهد ارتفاعا بمقدار قرش واحد وبيع بــ 1.43دينار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية