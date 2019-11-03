بريطانيا تطلق حملتها السنوية لرفع الوعي بالمساواة وتعزيز دور المرأة في ليبيا

أعلنت السفارة البريطانية في ليبيا، عن إطلاق حملتها السنوية لرفع الوعي بالمساواة، وتعزيز دور المرأة في ليبيا.

السفارة نبهت في تغريدة لها، إلى أنها ستركز هذا الشهر على الدور الحاسم الذي تلعبه المرأة في ليبيا في السياسة والقانون وحقوق الإنسان والرعاية الصحية وغيرها من المجالات.

مشيرة إلى أن أهداف استراتيجيتها للنوع الاجتماعي 2019-2020، جزء من عمل وزارات الخارجية البريطانية والتنمية الدولية ووزارة الدفاع البريطانية وخطة عمل الحكومة البريطانية حول السلام والأمن والمرأة، ومع قرار مجلس الأمن الدولي 1325، لدعم النساء في ليبيا في عدة قضايا، منها الإدماج السياسي، والفرص الاقتصادية المتساوية.

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