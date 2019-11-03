اجتماع أمني موسع لتفعيل الغرفة المشتركة بالهلال النفطي

عقد بمنطقة راس لانوف، اجتماع أمني موسع، لمناقشة تفعيل الغرفة الأمنية المشتركة بالهلال النفطي، وذلك بهدف المجاهرة بالأمن، ومعالجة الخروقات بالمنطقة.

الاجتماع ضم كافة الأجهزة الأمنية، ومديريات الأمن بالمنطقة الممتدة من البريقة شرقا حتى سلطان غربا، وآمر عمليات تحرير سرت، وآمر غرفة عمليات سرت الكبرى، إضافة إلى عدد من عمداء البلديات، والأعيان، ورؤساء مجالس الشركات النفطية .

حيث تم خلاله التأكيد على كافة الأجهزة الأمنية بأن تكون تبعيتها للغرفة المشكلة وبمساندة من القوات المسلحة الموجودة بمنطقة الهلال النفطي.

كما تم الاتفاق على عدة نقاط لعمل الغرفة، أبرزها مكافحة المخدرات والهجرة غير الشرعية، ومداهمة أوكار الفساد، وتكثيف الحملات الأمنية.

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