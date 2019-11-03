انطلاق فعاليات ملتقى وادي الشاطئ بمشاركة واسعة

انعقدت بقاعدة براك الجوية فعاليات ملتقى وادي الشاطئ، تحت شعار “الشاطئ الانطلاقة، وفزان الهدف، وليبيا الوطن”، بحضور مشائخ وأعيان وناشطي المجتمع المدني، وأعضاء المجالس البلدية ببلديات وادي الشاطئ الثلاث.

وتناول الملتقى نقاش عدة محاور في الجوانب الأمنية والاجتماعية والاقتصادية، وعدة بنود أخرى تطرق لها الحاضرون، كما شهد إعلان ميثاق شرف بين سكان وادي الشاطئ.

هذا وأصدر الحاضرون بيانا وخرجوا بعدة توصيات، من أهمها رفع الغطاء الاجتماعي عن المجرمين، ودعم الأجهزة الأمنية بالمنطقة، ودعم المجالس البلدية ببلديات وادي الشاطئ.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا