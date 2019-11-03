الضمان الاجتماعي يستحدث فرعا جديدا للصندوق بـ “أوباري” 

بنغازي-العنوان أصدر رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لصندوق الضمان الاجتماعي د. إدريس حفيظة المبروك قرار رقم (549) لسنة 2019 القاضي باستحداث فرع جديد تحت اسم صندوق الضمان الاجتماعي ـ الجنوب الغربي ليكون مقره مدينة أوباري. وأوضحت إدارة الإعلام والتوعية بالصندوق بأن الإدارة من خلال توسعها الأفقي أملاً في تقريب الخدمات لشرائح المتقاعدين وتحقيقا لهدفها بأن …

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