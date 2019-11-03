أخلاقيات المهنة على طاولة نقاش مؤتمر في درنة

أقيم في مدينة درنة المؤتمر العلمي الثالث الذي يقام لأول مرة في المدينة تحت عنوان “أخلاقيات المهنة في ليبيا .. الواقع والمأمول”

وكان المؤتمر بتنظيم وإشراف المعهد العالي للمهن الشاملة وضم نخبة من المتخصصين ومن ذوي الخبرة في البحوث العلمية والإدارية والاقتصادية، حيث بلغ عدد المشاركين قرابة 80 مشاركا من جميع المدن الليبية بدءا من الزاوية غربا إلى سبها جنوبا وحتى طبرق شرقا.

وأقيمت فعاليات المؤتمر بقاعة فندق لؤلؤة درنة حيث استمر ليومين وضم عددا من الجامعات الليبية بهدف مناقشة الأطر النظرية والتحليلية لموضوع أخلاقيات المهنة وتشخيص واقعها في ليبيا، ومعرفة دور أخلاقيات المهنة في مكافحة الفساد، إضافة إلى الوقوف على حقيقة تأثيرها في التنمية الإدارية والاقتصادية.

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