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أخلاقيات المهنة على طاولة نقاش مؤتمر في درنة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أقيم في مدينة درنة المؤتمر العلمي الثالث الذي يقام لأول مرة في المدينة تحت عنوان “أخلاقيات المهنة في ليبيا .. الواقع والمأمول”

وكان المؤتمر بتنظيم وإشراف المعهد العالي للمهن الشاملة وضم نخبة من المتخصصين ومن ذوي الخبرة في البحوث العلمية والإدارية والاقتصادية، حيث بلغ عدد المشاركين قرابة 80 مشاركا من جميع المدن الليبية بدءا من الزاوية غربا إلى سبها جنوبا وحتى طبرق شرقا.

وأقيمت فعاليات المؤتمر بقاعة فندق لؤلؤة درنة حيث استمر ليومين وضم عددا من الجامعات الليبية بهدف مناقشة الأطر النظرية والتحليلية لموضوع أخلاقيات المهنة وتشخيص واقعها في ليبيا، ومعرفة دور أخلاقيات المهنة في مكافحة الفساد، إضافة إلى الوقوف على حقيقة تأثيرها في التنمية الإدارية والاقتصادية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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